Оранжевый уровень опасности. Погода на 2 мая
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 мая из-за сильного ветра и дождей.
В воскресенье будет преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы. Днем по западу республики во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, по западу на большей части, на остальной территории местами - 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля по северу до плюс 10 градусов по югу страны. Днем будет плюс 9-15, по югу от 16 до 21 градуса тепла.
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