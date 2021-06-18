Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары
29 0
0
В субботу будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 11-17. Днем будет 28-32 градуса тепла.
0
Читайте
также
также
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары
-
Скорректирован порядок выдачи и оформления больничных листков с 23 июля
-
Образовательный сериал «Цяпло ў хату за меншую аплату». Серия 17: «Добрые соседи»
-
Без осадков и до +31°С. Погода на 18 июня
-
Образовательный сериал «Цяпло ў хату за меншую аплату». Серия 16: «Молодежь об энергоэффективности»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости