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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары

В субботу будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-17. Днем будет 28-32 градуса тепла.

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