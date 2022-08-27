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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за жары

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за жары

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за жары - на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 28 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью плюс 13-19 градусов. Днем столбики термометров будут на отметке плюс 26-32 градуса.

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