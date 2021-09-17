Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно. На большей части территории пройдут дожди.

Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, утром и днем на большей части территории - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от плюс 3 по северу до 13 градусов выше нуля по югу. Днем будет 6-12 градусов тепла.