Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра
belta.by 13 0
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно. На большей части территории пройдут дожди.
Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, утром и днем на большей части территории - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью от плюс 3 по северу до 13 градусов выше нуля по югу. Днем будет 6-12 градусов тепла.
также
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра
-
Существенно похолодает в первой половине следующей недели в Могилевской области
-
Переменная облачность и до +22°С. Погода на 15 сентября
-
Летнее тепло на этой неделе покинет Беларусь
-
Кратковременные дожди и до плюс 21. Погода на 14 сентября