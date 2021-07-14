0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары

belta.by 88 0

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. В восточных, а ночью и в центральных районах страны, пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса жары, в отдельных районах - плюс 35-36.-0-

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿