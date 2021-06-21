Оранжевый уровень опасности объявлен 22 июня из-за жары

Во вторник, 22 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 17-23. Днем будет 29-34 градуса тепла, местами по юго-востоку до плюс 35, объявлен оранжевый уровень опасности.