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Оранжевая пятница. Погода на 8 января

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Оранжевая пятница. Погода на 8 января

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада.

Во многих районах страны в пятницу ожидается сильный снег. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Во многих районах сильный снег, местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый.

Температура воздуха в течение суток ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.

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