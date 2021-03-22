Опытные образцы новой сверхкрупногабаритной шины выпущены на “Белшине”

Товарный портфель бобруйской «Белшины» в скором времени пополнится «обувкой», предназначенной для самосвалов грузоподъемностью 130 тонн.

На днях на предприятии были выпущены опытные образцы новой сверхкрупногабаритной шины Belshina Bel-785 размерности 33.00R51. Она, сообщили на предприятии, предназначена для карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 120–140 тонн, эксплуатирующихся в карьерах горнорудной промышленности при температуре окружающей среды от минус 55 °С до плюс 50 °С. Шина отличается современным рисунком протектора, обеспечивающем повышенное сцепление с дорожной поверхностью, а применение в ее каркасе металлокорда увеличивает долговечность изделия, обеспечивает защиту от пробоев при работе со скальной породой.

На текущий момент опытные образцы готовятся для отправки на эксплуатационные испытания.