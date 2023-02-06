«Опять на точку все поползли». Участковый инспектор отвечает на вопросы бобруйчан

Валентине Дмитриевне вовсе не по душе, что ее сосед организовал «самогонный цех»: «Мы живем в частном секторе, и мне не нравится, что время от времени там собираются толпы «жаждущих». Скажите, а если обратиться в милицию?»

Какова ответственность за изготовление крепких алкогольных напитков (самогона)? Вопрос мы адресовали начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска УВД подполковнику милиции Андрею Барутенко:

– В Республике Беларусь за изготовление алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления предусмотрена ответственность по статье 13.27 Кодекса об административных правонарушениях.

А это влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Так что у Валентины Дмит­риевны есть реальная возможность прикрыть рюмочную и спать спокойно.