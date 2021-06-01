Опубликован топ-10 самых популярных детских имен в Беларуси
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Опубликован топ-10 самых популярных детских имен. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь.
В этот список попали: Максим, Михаил, Матвей, Александр, Артем, София, Мария, Анна, Ксения, Дарья.
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