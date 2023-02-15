Определился победитель конкурса рисунков «Новый год и айкидо»

С ноября 2022 года в фитнес-клубе «Днепровец» проходил конкурс детского рисунка под названием «Новый год и айкидо». Ребята проявили свои таланты, подойдя к конкурсу творчески и серьезно. Победителем стал Александр Сергеев (8 кю), который получил диплом «За оригинальную идею». Отметим, что группа айкидо для детей и подростков функционирует в клубе «Днепровец» уже более 5 лет. Многие ребята за это время успешно сдали экзамены и аттестованы на различные Кю (ученические степени). Кроме самих занятий здесь проводятся турниры и соревнования: по сумо и спочану (фехтование). Регулярно проходят и различные творческие конкурсы, где ребята могут проявить себя не только со спортивной, но и творческой стороны.