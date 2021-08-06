Определилась соперница Ванессы Колодинской в схватке за бронзу Игр (видео)

Определилась соперница Ванессы Колодинской (53 кг) в схватке за бронзу Игр турнира по женской борьбе.

В утешительном поединке американка Джакарра Гвениша Винчестер смогла взять верх над кубинской спортсменкой Лаурой Херин Авилой - 5:0. Согласно регламенту соревнований, именно она и будет противостоять сопернице из Бобруйска в схватке за бронзу Олимпиады, которая пройдет в вечерней части соревнований

Поединок в "Макухари Мессе" начнется в 20.55 (14.55).