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Спорт

Определилась соперница Ванессы Колодинской в схватке за бронзу Игр (видео)

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Определилась соперница Ванессы Колодинской в схватке за бронзу Игр (видео)

Определилась соперница Ванессы Колодинской (53 кг) в схватке за бронзу Игр турнира по женской борьбе.

В утешительном поединке американка Джакарра Гвениша Винчестер смогла взять верх над кубинской спортсменкой Лаурой Херин Авилой - 5:0. Согласно регламенту соревнований, именно она и будет противостоять сопернице из Бобруйска в схватке за бронзу Олимпиады, которая пройдет в вечерней части соревнований

Поединок в "Макухари Мессе" начнется в 20.55 (14.55).

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