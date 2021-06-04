Определены победители ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию Бобруйска по охране труда и профилактике производственного травматизма
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Ежегодно в Бобруйске проводится смотр-конкурс на лучшую организацию города по охране труда и профилактике производственного травматизма. Победителей по итогам 2020 года определили в нескольких номинациях.
Cреди организаций производственной сферы:
первое место – открытое акционерное общество «Эковер ПРО»
второе место – открытое акционерное общество «Красный пищевик»
третье место – открытое акционерное общество «Бобруйский завод биотехнологий».
Cреди организаций непроизводственной сферы:
первое место – учреждение здравоохранения «Бобруйская центральная больница»
второе место – государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Бобруйска»
третье место – учреждение образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».