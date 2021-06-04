Определены победители ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию Бобруйска по охране труда и профилактике производственного травматизма

Ежегодно в Бобруйске проводится смотр-конкурс на лучшую организацию города по охране труда и профилактике производственного травматизма. Победителей по итогам 2020 года определили в нескольких номинациях.

Cреди организаций производственной сферы:

первое место – открытое акционерное общество «Эковер ПРО»

второе место – открытое акционерное общество «Красный пищевик»

третье место – открытое акционерное общество «Бобруйский завод биотехнологий».

Cреди организаций непроизводственной сферы:

первое место – учреждение здравоохранения «Бобруйская центральная больница»

второе место – государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Бобруйска»

третье место – учреждение образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».