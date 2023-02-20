Определены лучшие работы конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику

17 февраля в Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды подведены итоги первого этапа ежегодного республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Определены работы-победители, предоставленные на конкурс воспитанниками и учащимися учреждений образования Бобруйска и Бобруйского района.

Ими стали - в возрастной группе от 3 до 5 лет:

1 место (47 баллов) – Коллективная работа детей от 3 до 5 лет, ГУО «Детский сад п. Туголица Бобруйского района»;

2 место (46 баллов) – Осипова Анна, 5 лет, ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 43 г. Бобруйска»;

2 место (45 баллов) – Городецкий Алексей, 4 года, ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 43 г. Бобруйска»;

3 место (43 балла) – Лукин Марк и Маруденко Ангелина, 5 лет, ГУО «Детский сад № 8 г. Бобруйска»;

3 место (43 балла) – Лопач Даниил, 4 года, ГУО «Детский сад № 22 г. Бобруйска»;

В возрастной группе от 6 до 10 лет:

1 место (53 балла) – Матвеева Дарья, 9 лет, ГУО «Центр творчества Бобруйского района»;

2 место (51 балл) – Знак Маргарита, 10 лет, ГУО «Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г. Бобруйска»;

2 место (51 балл) – Герберг София, 9 лет, ГУО «Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г. Бобруйска»;

2 место (51 балл) – Лукин Филипп, 8 лет, Воскресная школа храма Святого Духа;

3 место (50 баллов) – Мухомедзянова Даша, 6 лет, ГУО «Детский сад № 41 г. Бобруйска»;

3 место (50 баллов) – Лысенко Анна, 8 лет, ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.Бобруйска»;

3 место (50 баллов) – Ступень Прохор, Прудникова Дарья, Кирин Егор, 8 лет, ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.Бобруйска»;

3 место (49 баллов) – Шаболда Валерия, 10 лет, ГУО «Средняя школа № 34 г. Бобруйска»;

3 место (49 баллов) – Логвинова Ульяна и Бабицкая Варвара, 9 лет, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска».

На конкурс было представлено 276 рисунков на листах форматом от А4 до А1 разнообразной техники исполнения, включая аппликацию, раскрывающих тему бережного отношения к природе, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны окружающей среды и устойчивого использование природных ресурсов.

Работы-победители будут направлены в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на второй этап конкурса, который пройдет со 2 марта по 1 апреля 2023 года и определит лучшие работы Могилевской области.

Заключительный третий этап пройдет со 2 апреля по 1 мая 2023 года в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и определит лучшие работы Республики Беларусь.

24 февраля в актовом зале Центра дополнительного образования детей и молодёжи ( ул. Социалистическая, д. 90) состоится награждение победителей конкурса.