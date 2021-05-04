Определение граждан в дома-интернаты. Порядок и условия

В настоящее время в Могилёвской области функционирует 9 государственных учреждений социального обслуживания (далее – дома-интернаты), осуществляющих стационарное социальное обслуживание (из них: 6 психоневрологических, 2 для престарелых и инвалидов, 1 для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития).

Определение граждан в дома-интернаты регулируется Положением о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2008 №1408 «О специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда».

Условием предоставления гражданам специального жилого помещения в доме-интернате является нуждаемость гражданина по состоянию здоровья в бытовом обслуживании, уходе и медицинской помощи при отсутствии у них показаний к стационарному лечению в организациях здравоохранения и медицинских противопоказаний. Места в домах-интернатах для детей-инвалидов предоставляются детям-инвалидам с особенностями психофизического развития в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи. Специальные жилые помещения в психоневрологических домах-интернатах для постоянного проживания предоставляются гражданам, признанным в установленном порядке недееспособными, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

Специальные жилые помещения в домах-интернатах могут быть предоставлены гражданам без взимания платы и на платных основаниях. По состоянию на 08.04.2021 стоимость проживания в доме-интернате общего типа в месяц составляет 527,00 рублей, в психоневрологическом доме-интернате - 620,00 рублей.

Без взимания платы специальные жилые помещения в домах интернатах предоставляются:

одиноким гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи, достигшим возраста 65 лет;

инвалидам I и II группы, не имеющим лиц, обязанных по закону их содержать. К данным лицам относятся совершеннолетние дети, супруги и родители, которые не являются инвалидами I и II группы и не достигли общеустановленного пенсионного возраста.

На платных условиях специальные жилые помещения в домах интернатах предоставляются:

гражданам, не достигшим возраста 65 лет, за исключением инвалидов I и II группы;

гражданам, имеющим совершеннолетних детей, супругов и родителей, которые не являются инвалидами I и II группы и не достигли общеустановленного пенсионного возраста;

гражданам, которые в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления на предоставление места в доме-интернате, продавали, дарили жилые помещения принадлежащие им на праве собственности, либо отчуждали свои жилые помещения в период со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения в доме-интернате и до дня поселения, а также сдавали указанные помещения по договорам найма жилого помещения либо отчуждали во время проживания в стационарном учреждении;

граждане, получающие пенсию из других государств, за исключением граждан, ранее заключивших договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с местным исполнительным и распорядительным органом;

для краткосрочного проживания (до 1 месяца).

Для предоставления специального жилого помещения в доме-интернате общего типа гражданин, определяемый в учреждение, представляет в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства следующие документы:

паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь)

заключение врачебно-консультационной комиссии (заключение ВКК)

выписку из медицинских документов

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии)

две фотографии 30х40 мм.

Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают:

сведения о месте жительства и составе семьи

справку о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в соответствующем населенном пункте (при предоставлении гражданином документа, подтверждающего внесение платы за выдачу такой справки)

справку о размере пенсии

копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности (при наличии)

сведения (с письменного согласия гражданина) из единого государственного банка данных о правонарушениях, об отсутствии (наличии) уголовного преследования (судимости), административных правонарушений на территории Республики Беларусь

оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания.

Для предоставления специального жилого помещения в доме-интернате психоневрологического типа законный представитель гражданина или уполномоченное должностное лицо, представляет в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия законного представителя или уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства

паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь) определяемого в дом-интернат

решение суда о признании гражданина недееспособным

заключение врачебно-консультационной комиссии (заключение ВКК)

выписку из медицинских документов

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии)

две фотографии 30х40 мм.

Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают:

сведения о месте жительства и составе семьи

справку о размере пенсии

копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности (при наличии)

оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания гражданина

запрашивают копию описи имущества, принадлежащего лицу, нуждающемуся в защите имущественных прав, и решения о назначении опекуна над имуществом (при его наличии).

Для предоставления специального жилого помещения в доме-интернате для детей-инвалидов родители (или один из них, если семья не полная) или законный представитель представляет в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства следующие документы:

паспорт гражданина Республики Беларусь или свидетельство о рождении ребенка

документ, подтверждающий полномочия законного представителя

удостоверение инвалида

выписку из медицинских документов

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о типе дома-интерната и программе обучения

две фотографии 30х40 мм

документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей

заключение ВКК о наличии у родителей (родителя) заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей (в случае отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних на основании решения суда без лишения родительских прав, лишения их родительских прав)

индивидуальную программу реабилитации инвалида (при наличии)

Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают:

сведения о месте жительства и составе семьи

справку о размере пенсии

копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности

копию решения местного исполнительного и распорядительного органа о сохранении за ребенком жилого помещения, из которого он выбыл в дом-интернат для детей-инвалидов

готовят проект решения местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении специального жилого помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов

оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания ребенка-инвалида

По вопросу предоставления специального жилого помещения в доме-интернате для престарелых и инвалидов, доме-интернате для детей-инвалидов, граждане обращаются в учреждения социальной защиты по месту регистрации.

Гражданам, зарегистрированным в Первомайском районе г.Бобруйска следует обращаться в учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ, д.19, каб.№5, либо по телефону: 72- 73 -76. График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.