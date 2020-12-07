В Беларуси определен перечень справок и документов, срок действия которых продлен на шесть месяцев. Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ. Перечень опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Постановление вступило в силу 6 декабря и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября текущего года.

Наряду с другими продлен срок действия некоторых документов, выдаваемых организациями здравоохранения. Среди них - медицинская справка о состоянии здоровья, акт обязательного периодического медосмотра, удостоверение инвалида, индивидуальная программа реабилитации инвалида, заключение ВКК и МРЭК.