Оплачивать проезд в общественном транспорте необходимо школьникам с 1 июля по 31 августа

Согласно Постановлению Совета Министров РБ №202 от 16.02.2011 г., учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение специального образования с 1 июля по 31 августа включительно должны оплачивать проезд в общественном транспорте в полном объеме.

Данные категории граждан имеют право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте с 1 сентября по 30 июня включительно. Данное право реализуется на основании карты или справки учащегося (постановление Министерства образования от 21.06.2012 № 67 в редакции постановления Министерства образования от 01.03.2017 № 15).

Что касается учащихся, заканчивающих 11 класс, они имеют право пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте до момента окончания сдачи выпускных экзаменов и отчисления их из учреждений образования. Например, в нынешнем году действие льготы на проезд для выпускников 11-х классов закончилось 11 июня (на следующий день после вручения аттестатов).