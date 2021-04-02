Омские белорусы. Как бобруйчанка развивает национальные традиции в Сибири

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Этот знаменательный праздник олицетворяет стремление братских народов к интеграции, сохранению и укреплению духовного единства. Сегодня мы хотим рассказать о нашей землячке Людмиле Позняк, которая уже больше 30 лет живет в российском Омске и все эти годы трепетно хранит в душе любовь к родине, развивая белорусские традиции в далекой Сибири.

Ну вось сышліся беларусы

На омскай роднай нам зямлі!

І адчуваем, быццам дома...

Зляцелісь мы, як жураўлі!

Загаманілі, заспявалі,

Як быццам наш тут родны кут!

І пацяклі ўсе ўспаміны...

І гоман родны чуем тут!

Беларусь для Людмилы Позняк – источник вдохновения, ей она посвятила много поэтических строк, которые пропитаны ностальгией по родному краю. Здесь прошли ее детство и юность. Эти годы навсегда с ней, как самые лучшие и прекрасные. Родилась наша героиня в 1949 году в деревне Прибудок Гомельской области в музыкальной семье. Ее родители и дедушки были гармонистами, Людмиле Анатольевне от них передалась любовь к белорусскому языку и национальным традициям.

– Моя мама Валентина Алексеевна была музыкальным руководителем Озерщинского хора им Т. Лапатиной в Речицком районе. Маршал Рокоссовский подарил им гармонь, и мама ездила в Гомель за подарком. Во время войны хор выступал в госпиталях и поднимал дух бойцов. С отцом они познакомились на свадьбе у родственников, в браке у них родились три дочери. В Бобруйск мы переехали в 1954 году вслед за папиной ­сестрой и стали жить в Титовке. Наш дом находился в том месте, где проходит развилка на Могилев и Москву. Папа мне рассказывал, как в этих местах велись бои во время войны, – делится Людмила ПОЗНЯК.

После окончания средней школы №15 героиня повествования поступила в торговое училище, позже – в Минский техникум советской торговли. Ее первым ­местом работы стал продовольственный магазин в Титовке, затем трудилась мастером производственного обучения в торговом училище. В 1975 году Людмила Анатольевна вышла замуж за военного и вскоре уехала в Германию, а в 1986 году попала в Томскую область в село Итатка.

– Все боялись туда ехать, считали это какой-то «дырой». Но мне там очень понравилось. Природа похожа на белорусскую: леса, полные грибов и ягод. А я в этом как рыба в воде. Мне только дай по лесу походить и пособирать его дары. Потом, когда началось сокращение военных ведомств, мы в 1990 году переехали из Томска в Омск. Кстати, треть населения Омской области – белорусы по происхождению, – отмечает наша землячка.

На новом месте бобруйчанка открыла для себя неисчерпаемый кладезь белорусской культуры. Для нее стало приятным открытием, что здесь живет много земляков. На праздники сооте­чественники собирались и продолжают собираться в Доме дружбы, который стал оплотом различных националь­ностей, представленных в Омске, – сегодня их насчитывается более 120. А в 2011 году тут была создана региональная организация «Национально-культурная автономия «Омские белорусы» – общест­венное объединение граждан России, относящих себя к этнической общности белорусов либо проявляющих интерес к истории, культуре, языку, традициям, обычаям, самобытности братского народа. Наша героиня – активный член этой организации и участник культурно-­массовой и общественной жизни своего региона.

– Сегодня в Омске около трех тысяч белорусов, среди них много потомков тех крестьян, которые приехали сюда в начале XIX века во времена Столыпинской аграрной реформы. Большей части переселенцев пришелся по душе север Омской области, и они стали здесь обживать сибирские земли. Может быть потому, что природа этого края напоминала им белорусскую (я когда приезжаю к своим сватам за 500 км от дома, без слез не могу там находиться – так похоже все на родную Беларусь). Предки нынешних белорусов были очень трудолюбивые, создали целые деревни, построили дома, занимались пчеловодством, земледелием, скотоводством, охотой. И сегодня у нас есть белорусские деревни в Тарском, Тевризском районах, – рассказывает Людмила Анатольевна.

Героиня повествования живет в военном городке Светлый. До выхода на пенсию работала продавцом и заведующим в военторге, а затем поваром в воинской части. На заслуженном отдыхе с головой окунулась в мир национальных традиций. Ее энтузиазму можно только позавидовать. При комитете территориального общественного самоуправления (КТОС) создала ансамбль «Посиделки», который исполняет белорусские и русские народные песни, выступает с коллективом на всех местных праздниках, занимается рукоделием, пишет стихи о любимой Беларуси, сочиняет частушки, устраивает литературные вечера и увлекается белорусской кухней – ее фирменные колдуны знает вся округа. К слову, наша землячка стала звездой местного телеканала. Людмилу Позняк неоднократно приглашали на съемки программ, где звучала тема народных традиций. На публике наша героиня неизменно появляется в национальном костюме. Еще одно ее увлечение – рыбалка, особенно зимняя.

– Это передалось мне от отца, он тоже любил посидеть на берегу реки с удочкой. Папа все мечтал съездить на Дальний Восток, где остались его родные. К сожалению, когда у меня представилась в 1975 году возможность побывать там, он уже умер. И вот родственники позвали меня порыбачить на Амуре, я села в лодку и взялась за два весла, они были очень удивлены, где я так научилась управлять лодкой. А ведь я выросла на реке, – вспоминает землячка.

У Людмилы Анатольевны двое сыновей и трое внуков, которым она передала любовь к своим корням и истокам. Старший сын Руслан пошел по стопам отца и стал военным – он подполковник, живет в Подмосковье. К слову, он окончил Омское высшее танковое инженерное училище (сегодня это танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого). А ведь изначально это было военно-тракторное училище, которое в 1940-м размещалось в Бобруйске. Во время Великой Отечественной войны оно передислоцировалось в Сталинград, затем в Камышин, потом в Казахстан. А с июля 1943 года по приказу Народного комиссара обороны передислоцировалось в Омск. Младший сын Егор служит в МЧС. В Беларуси у нашей землячки остались сестры и много другой родни. Иногда она шутит: «Я за всех вас отбываю «ссылку» в Сибири». Часто приезжать на родину в последние годы не получается, но любимый край навсегда в ее сердце.

– Беларусь для меня все. Я ее никогда не забуду. Она в моих воспоминаниях, снах. Родина одна. Хоть я живу в России больше, чем в Беларуси, но о родных местах не могу без слез рассказывать. Из Беларуси кто что везет, а я везу растения, которых у меня в Сибири нет. Когда на даче зацвела белая акация, которая не распускалась лет 7-8, я встала перед ней на колени и плакала… Когда в прошлом году к нам приезжали «Песняры», мы ходили на встречу с ними. Много общались, пели песни. И когда стояли в фойе с музыкантами, к нам подходили люди и признавались, что их родные тоже из Беларуси. Оказывается, столько народа имеет белорусские корни… К нам тут очень хорошо относятся. Как только скажешь, откуда ты родом, тебя готовы прямо расцеловать. Так что я счастлива, что здесь, в Сибири, есть такой вот уголок родной стороны. Беларусь и Россия – сестры навеки, – заключает Людмила Позняк.