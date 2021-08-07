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Спорт

Олимпийское серебро завоевали белорусские байдарочницы

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Олимпийское серебро завоевали белорусские байдарочницы

Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок завоевали серебро в Токио на дистанции 500 м в байдарке-четверке.
В Рио-2016 белорусский квартет занял третье место.

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