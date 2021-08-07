Олимпийское серебро завоевали белорусские байдарочницы
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Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок завоевали серебро в Токио на дистанции 500 м в байдарке-четверке.
В Рио-2016 белорусский квартет занял третье место.
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