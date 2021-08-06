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Спорт

Олимпийский чемпион Александр Богданович: “Отрадно, что борьба возвращает свои былые традиции с завоеванием медалей на Олимпийских играх”

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Олимпийский чемпион Александр Богданович: “Отрадно, что борьба возвращает свои былые традиции с завоеванием медалей на Олимпийских играх”

Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович поздравил бобруйчанок Ирину Курочкину и Ванессу Колодинскую с завоеванием серебряной и бронзовой медалей. Видеопоздравление опубликовано в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

«Дорогие друзья! Я поздравляю вас всех и непосредственно Ирину и Ванессу с завоеванием серебряной и бронзовой медалей. Это очень большая победа для нас всех! И очень отрадно, что борьба возвращает свои былые традиции с завоеванием медалей на Олимпийских играх», — сказал Олимпийский чемпион.

«3 медали в борьбе - и 2 завоевано нашими бобруйчанками — это очень круто! Всех поздравляю! Ура!», — добавил Александр Богданович.

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