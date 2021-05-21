Ольга Бузова, Руслан Алехно и Серега: “X-Factor в Беларуси” объявил наставников проекта

Предварительный кастинг масштабного музыкального телепроекта "X-Factor в Беларуси" приблизился к завершающему этапу: по 28 мая творческая группа шоу прослушивает и записывает выступления участников в Минске. Между тем, организаторы разрешили одну из главных интриг проекта и назвали имена наставников. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Напомним, в апреле нынешнего года Белтелерадиокомпания, как обладатель эксклюзивных прав на вокальное шоу X-Factor в нашей стране, возобновила живые предкастинги проекта. Команда организаторов побывала во всех областных центрах и крупнейших городах Беларуси, познакомилась очно с более чем тысячей ярких и харизматичных участников, и теперь настала очередь столицы - на прослушивание и запись всех желающих в двухмиллионном Минске отведено девять дней. А те, у кого не получится прийти на живое прослушивание, еще могут по 28 мая оставить свои видеозаявки в Instagram с официальными хештегами #XFactorBelarus, #XFactor_кастинг_Беларусь или прислать в Viber на номер (+37529)105-91-02", - рассказали в пресс-службе.

Организаторы подчеркивают: все поданные в прошлом году видеозаявки, соответствующие правилам проекта, и записанные до объявления паузы живые выступления остаются действительными и будут выбираться экспертным жюри на общей конкурсной основе.

Премьера первого сезона вокального шоу X-Factor запланирована на телеканале "Беларусь 1" уже этой осенью, а победителя выберут в режиме реального времени в декабре. Наставниками участников проекта станут музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, певец и композитор Руслан Алехно, а также продюсер и хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, известный под сценическим псевдонимом Серега, и популярная певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова.

Следить за жизнью шоу "X-Factor в Беларуси" можно в эфире информационных выпусков Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании и утреннего шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" на канале "Беларусь 1", а также в официальном аккаунте проекта в Instagram @xfactorbelarus и других популярных соцсетях и видеохостингах, где можно познакомиться с возможными участниками грядущего шоу, задать все интересующие вопросы организаторам и прочувствовать атмосферу закулисья с помощью тематических видеодневников от команды проекта.