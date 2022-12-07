Олег Романов встретился с представителями идеологического актива города

Встреча с председателем РОО «Белая Русь» прошла в стенах кинотеатра «Товарищ» 6 декабря. В повестке перспективы развития «Белой Руси», постановка целей и задач, на которые общественное объединение будет ориентироваться в работе в дальнейшем. Кроме того, такие диалоговые площадки – возможность донести до гражданского общества правдивую и своевременную информацию. Член Совета Республики Национального собрания Олег Романов также подчеркнул при встрече важность своевременной осведомленности, приведя цитату Бисмарка: «Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами».

В последние годы в Беларуси идет активное формирование нового типа политической системы. Принята обновленная Конституция, в соответствии с которой формируются новые конституционные органы. Существенным изменениям будут подвергнуты избирательное законодательство, законодательство о политических партиях.

– Все это говорит о том, что наша страна и ее политическая система выходят на новый этап развития, – говорит Олег Романов. – Общественное объединение «Белая Русь», являясь самой крупной общественно-политической организацией республики, не может оставаться в стороне от этих процессов. И не остается. Мы активно работаем.

Сегодня «Белая Русь» объединяет более 200 тысяч человек, насчитывает порядка 8500 первичных организаций, имеет развитую региональную структуру. Как отмечалось на встрече, двигаться вперед и развиваться по-новому необходимо еще и потому, что новые требования перед обществом ставит сама жизнь. Стране брошены беспрецедентные вызовы в экономической, политической сферах, в сфере безопасности. На каждый из них Беларусь должна дать адекватные, достойные ответы.

Председатель областной организации РОО «Белая Русь» и военный комиссар области Александр Горошкин также выступил перед идеологическом активом города, доходчиво и профессионально пояснил ситуацию военно-политической обстановки вокруг Беларуси:

– Стало модно, что люди, не имеющие никакого отношения к определенной сфере, не просто высказывают свое мнение, а выдают его за истину в последней инстанции. К сожалению, многие черпают информацию не из официальных источников, а в гаджетах, где «диванный» эксперт рассказывает, как поднимать предприятия и строить экономику, что и как выращивать аграриям, как защищать государственные границы. Поэтому Президент поручил компетентным людям посещать регионы и без утайки рассказывать, что происходит в республике и на ее границе. Полностью поддерживаю это решение. Сказать, что все спокойно, не могу. Как люди в погонах мы видим, что угрозы прямого вторжения нет, но сама обстановка вокруг нас указывает, что при определенных условиях, если мы соответствующим образом не отреагируем, никто не исключает, что на наше государство будет оказано силовое давление. Как-то Черчилля спросили, зачем Великобритания участвует во Второй мировой войне. А он ответил: «Вот перестанем воевать, тогда поймете». Это я к тому, что будет, если мы опустим руки и будем просто созерцать ситуацию. Нужно быть начеку!