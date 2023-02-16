Октябрьский молочный завод будет выпускать сухое мороженое. Рецептуру разработали ученые НАН

В этом году Октябрьский молочный завод выходит на новую для себя нишу – рынок сухого мороженого, рецептура которого разработана учеными Национальной академии наук.

– Наш институт передал документы по изготовлению сухого мороженого восьми лучшим предприятиям страны, в числе которых и Октябрьский молочный! – отметила Наталья Фурик, заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию.

– Сухую молочную смесь для мороженого, производство которой начнем в преддверии весенне-летнего сезона, будем поставлять как для кафе, так и для обычных потребителей. То есть такое мороженое можно делать дома! – сказала ведущий технолог Октябрьского молочного Ольга Одинец и уточнила: – На потребительской упаковке (а весить она будет 1 кг) размещаем информацию-подсказку: как восстановить продукт в домашних условиях. Наше мороженое менее жирное, чем то, которое продается сегодня в магазинах, в нем в два раза больше белка и меньше сахара!

...Кто не захочет купить себе такое вкусное и полезное молочное лакомство – побаловать и себя любимого, и свою семью!

по материалам газеты "7 Дней"