Около Br324 млн поступило в бюджет Могилевской области от плательщиков областного центра за 6 месяцев текущего года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

"За январь - июнь текущего года плательщики города Могилева уплатили в бюджет области около Br324 млн, или 47% от общих поступлений", - отметили в пресс-центре.

Крупнейшими плательщиками стали РУП "Могилевэнерго", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения". Доля их поступлений в бюджете города составила более Br73 млн - почти 23%.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц - Br116 млн (почти 36%), налога на добавленную стоимость - около Br84 млн (почти 26%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале - более Br29 млн (9%), налога на прибыль - почти Br24 млн (более 7%), налога при упрощенной системе налогообложения - почти Br15 млн (около 5%).

Плательщики Ленинского района Могилева обеспечили более 74% поступлений, Октябрьского - около 26%.