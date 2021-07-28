Около 8,5 миллиона рублей выделено на подготовку школ Могилевской области

В Могилевской области на текущий и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования из бюджета выделено Br8,5 млн, чуть больше 1 миллиона рублей направлено на ремонт от доходов, полученных от внебюджетной деятельности. Об этом sb.by сообщила управляющий Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования Анна Симановская.

Также часть средств на обновление школ предоставляется в виде займов. К примеру, за счет средств Международного банка реконструкции и развития будут обновлены школы в Овсянке Горецкого района, Лопатичах Славгородского района, СШ № 2 самого Славгорода,СШ № 1 Климовичей. Они будут готовы к 1 сентября. Всего в области таким способом будут обновлены до 2025 года 33 учреждения образования.

– Во многих школах идет текущий ремонт – кровель, фасадов, пищеблоков. В школе № 2 Мстиславля, к примеру, поправляют крышу, в СШ № 2 Глуска – фасад и асфальтовое покрытие. Капитальный ремонт идет в школе № 20 Бобруйска, в Туголицкой СШ Бобруйского района и гимназии Осиповичей – спортзала. До 1 сентября во всех учреждениях образования будут установлены тревожные кнопки, системы видеонаблюдения. Пополнится и автопарк 11 районов: по программе ЧАЭС закуплено 5 автобусов, за счет средств бюджета –еще 9 машин, – отметила Анна Владимировна.

Комиссии по определению состояния дел и необходимых мероприятий по подготовке учреждений образования к новому учебному году начинают работать уже в мае.

– В их состав входят представители разных государственных органов. До 1 июня комиссии объезжают все учебные заведения и составляют акты текущего состояния. На основе этих документов и разрабатываются планы ремонтных работ. Когда у ребят нет занятий, школы обновляются, чтобы до 20 августа успеть предстать в новом облике. Именно до этого периода нужно успеть получить сертификат готовности, – заключила управляющий Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования.

Информация! В Могилевской области 335 учреждений общего среднего образования.