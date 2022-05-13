Около 400 школьников поучаствуют в олимпиаде по математике, информатике и криптографии БГУ

Около 400 белорусских школьников примут участие 14 мая в олимпиаде по математике информатике и криптографии БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В олимпиаде выступят школьники 5-11-х классов школ, гимназий и лицеев из всех регионов Беларуси. Для школьников 5-10-х классов олимпиада пройдет только по математике. Одиннадцатиклассники участвуют в туре, включающем задания по математике, информатике и криптографии. На выполнение письменной работы конкурсантам дается четыре с половиной часа.

Призеры состязания получат право выступить в финале олимпиады в следующем учебном году без предварительного отбора. Кроме того, лучшим участникам дадут рекомендации для выступления в XXVI Республиканской летней научно-исследовательской школе учащихся и учителей, которая состоится 13-30 июля.

Олимпиада для школьников направлена на развитие аналитических способностей у учеников, создание условий по занятию на углубленном уровне точными науками, а также оказание помощи в выборе будущей профессии и места учебы.

Организатором турнира выступает ФПМИ БГУ.