Около 24 тысяч жителей Могилевщины отметят Международный день студентов 17 ноября

17 ноября отмечается Международный день студентов. В 2020 году день студентов будут праздновать около 24 тысяч жителей Могилевской области, в том числе 23,5 тысячи студентов и 500 магистрантов.

Подготовка специалистов с высшим образованием в области осуществляется по 11 профилям образования, включающим более 300 специальностей и направлений специальностей.

- В нынешнем учебном году наибольшее число студентов получает образование по специальностям «Сельское и лесное хозяйство» – 26,8%, - отметили в Главном статуправлении региона.- Вместе с тем, по-прежнему остаются востребованными специальности профилей «Коммуникация. Право. Экономика и организация производства» – 24,7% и «Техника и технологии» – 20,9%. Бесплатное образование получают в госвузах, где обучается 11,9 тыс. человек или половина всех студентов области.