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Около 200 килограмм кукурузы похитил житель Чериковского района

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Около 200 килограмм кукурузы похитил житель Чериковского района

Сотрудниками отделения уголовного розыска Чериковского РОВД в ходе осмотра домовладения и прилегающей к нему территории жителя деревни Удога обнаружены мешки кормовой кукурузы.Оперативниками установлено, что 37-летний мужчина накануне вечером похитил более 193 килограмм кукурузы на поле, принадлежащем одному из сельхозпредприятий Чериковского района.

Похищенное изъято, по данному факту проводится проверка, сумма ущерба устанавливается.

По материалам Чериковского РОВД

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