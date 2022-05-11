Около 10 тыс. призывников направлены в армию этой весной

Призыв граждан на срочную военную службу в феврале-мае 2022 года осуществляется в соответствии с указом Президента Беларуси № 34. Согласно его положениям, студенты учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля по их желанию могут быть призваны на службу в резерве, прохождение которой планируется в период их каникул.

В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии весной подлежит около 43 тыс. молодых людей. "В настоящее время проводится медицинское освидетельствование призывников. Районными (городскими) призывными комиссиями в отношении граждан уже принято более 23 тыс. решений. Предоставлено более 13 тыс. отсрочек, большую часть из которых - свыше 87% составляют отсрочки для продолжения образования. В военных комиссариатах районов (городов) и их обособленных подразделениях завершается плановая работа по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь", - прокомментировали призывную кампанию в Министерстве обороны.

Начавшаяся отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится по 16 мая. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельный карантин. Военная присяга у пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 21 мая. Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено в соответствии с законодательством своевременно, в мае.