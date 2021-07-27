Около 10,5 тыс. многодетных семей Могилевской области получат матпомощь к учебному году

Около 10,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 20 тыс. детей, получат материальную помощь к новому учебному году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Вероника Демидова.

"Финансовая поддержка предусмотрена государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2021-2025 годы. В этом году материальную помощь к школе получат около 10,5 тыс. семей, где на воспитании находятся более 20 тыс. детей. Всего на эти цели будет направлено около Br1,7 млн", - сказала Вероника Демидова.

По словам заместителя председателя комитета, всего в Могилевской области проживает около 11,5 тыс. многодетных семей. Больше всего их зарегистрировано в Могилеве и Бобруйске, а также Осиповичском, Могилевском, Горецком и Быховском районах.

"Кроме выплат по государственной программе, которые начнутся уже в ближайшее время, многодетным семьям будут оказывать адресную помощь на предприятиях и организациях, где трудоустроены родители. Подготовить детей к школе традиционно помогут и общественные организации. Поступает также и благотворительная помощь", - подчеркнула Вероника Демидова.