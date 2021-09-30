Охота на зайца открывается 2 октября в Могилевской области

- Ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу и (или) лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников. В их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки. Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. Возможен также безружейный способ охоты – с борзыми собаками и ловчими птицами, - пояснили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.