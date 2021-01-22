Официально опубликованы новые КоАП и ПИКоАП, определен порядок ввода в действие

22 января на Национальном правовом интернет-портале официально опубликованы новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, подписанные Главой государства 6 января 2021 года. Главной особенностью новых кодексов является закрепление приоритета профилактических мер воздействия перед наказанием.

В частности, новым КоАП предусмотрено разделение всех административных правонарушений на три категории в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий на:

административные проступки;

значительные административные правонарушения;

грубые административные правонарушения.

От категории совершенного деяния будет зависеть характер применяемых мер воздействия.

Что касается ПИКоАП, то его основной новацией является включение специальной главы, регулирующей процессуальные вопросы применения профилактических мер воздействия, а также наложение взысканий при фиксации правонарушений автоматическими системами и в ходе судебного разбирательства.

Подробный комментарий изменений административного законодательства – в интервью директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова.

Новые КоАП и ПИКоАП, согласно Закону Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 93-З, вводятся в действие с 1 марта 2021 года.

До приведения законодательства в соответствие с новыми кодексами акты законодательства применяются в той части, в которой они не противоречат принятым КоАП и ПИКоАП, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.

Согласно Закону № 93-З с 1 марта 2021 г.:

- должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, которые согласно КоАП, другим законодательным актам, предусматривающим административную ответственность, не являются административными правонарушениями, а также дела об административных правонарушениях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий, установленные статьей 7.6 КоАП;

- не подлежат исполнению неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий за совершение деяний, не являющихся административными правонарушениями в соответствии с КоАП, другими законодательными актами.

Также подлежат пересмотру вынесенные до 1 марта 2021 г. и неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий, если нормы КоАП улучшают положение лиц, совершивших административные правонарушения, по сравнению с нормами КоАП 2003 г.

Кроме того, новыми кодексами изменена процессуальная компетенция госорганов (госорганизаций), должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять подготовку дел к рассмотрению, а также рассматривать указанные дела.

В связи с этим Законом предусмотрено, что не рассмотренные до 1 марта 2021 г. дела об административных правонарушениях должны быть переданы по компетенции .

«Таким образом, принятие Закона направлено на обеспечение непрерывности ведения административного процесса, в том числе с 1 марта 2021 г., когда вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП», – отметили в пресс-службе Министерства юстиции.