Одна любовь — одна жизнь. В Бобруйске прошло чествование золотых юбиляров
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В рамках ежегодной акции «Загляните в семейный альбом», посвященной Международному Дню семьи, во Дворце гражданских обрядов прошло чествование золотых юбиляров – Анатолия и Ирины Жевняк, Георгия и Тамары Парахневич. Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты "Бабруйскае жыццё"
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