Одна любовь — одна жизнь. В Бобруйске прошло чествование золотых юбиляров

В рамках ежегодной акции «Загляните в семейный альбом», посвященной Международному Дню семьи, во Дворце гражданских обрядов прошло чествование золотых юбиляров – Анатолия и Ирины Жевняк, Георгия и Тамары Парахневич. Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты "Бабруйскае жыццё"