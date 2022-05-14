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Общество

Одна любовь — одна жизнь. В Бобруйске прошло чествование золотых юбиляров

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Одна любовь — одна жизнь. В Бобруйске прошло чествование золотых юбиляров

В рамках ежегодной акции «Загляните в семейный альбом», посвященной Международному Дню семьи, во Дворце гражданских обрядов прошло чествование золотых юбиляров – Анатолия и Ирины Жевняк, Георгия и Тамары Парахневич. Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты "Бабруйскае жыццё"

Людмила Любимцева,
фото Александра Анташкевича

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