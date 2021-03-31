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Общество

Очередные победы бобруйских «техников»

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Очередные победы бобруйских «техников»

Подведены итоги областного этапа республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений дополнительного образования - 2021.

На смотр был заявлен 61 экспонат в четырнадцати номинациях. 19 учреждений дополнительного образования боролись за призовые места. По итогам областного этапа государственное учреждение образование «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска» награждён:

дипломом I степени – разработка «ANTI-COVID-19» (автор педагог дополнительно образования Ренат Шантырь), дипломом I степени - разработка «Гидропоника» (автор Кирилл Жуков, педагог Ренат Шантырь), дипломом II степени - разработка «Таунхауз» (авторы педагоги дополнительного образования Арсений и Даниил Кузнецовы), дипломом II степени - разработка «Храм Неба» (автор Алексей Малашков, педагог Максим Кураленя).

Работы отправятся на Республиканский этап конкурса.

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