Очередные победы бобруйских «техников»

Подведены итоги областного этапа республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений дополнительного образования - 2021.

На смотр был заявлен 61 экспонат в четырнадцати номинациях. 19 учреждений дополнительного образования боролись за призовые места. По итогам областного этапа государственное учреждение образование «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска» награждён:

дипломом I степени – разработка «ANTI-COVID-19» (автор педагог дополнительно образования Ренат Шантырь), дипломом I степени - разработка «Гидропоника» (автор Кирилл Жуков, педагог Ренат Шантырь), дипломом II степени - разработка «Таунхауз» (авторы педагоги дополнительного образования Арсений и Даниил Кузнецовы), дипломом II степени - разработка «Храм Неба» (автор Алексей Малашков, педагог Максим Кураленя).

Работы отправятся на Республиканский этап конкурса.