Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля, сообщили в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

На заседании будет рассматриваться юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.