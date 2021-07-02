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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля

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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля

Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля, сообщили в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

На заседании будет рассматриваться юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.

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