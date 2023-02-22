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Очередная авария с химикатами: мощный взрыв произошел территории промпредприятия во Флориде

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Очередная авария с химикатами: мощный взрыв произошел территории промпредприятия во Флориде

Мощный взрыв произошел во Флориде на территории промышленного предприятия.

Огонь перекинулся на стоящие автомобили. Сообщается о гибели двух человек, трое госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Спасатели зафиксировали возгорание химических веществ. За последний месяц в США это уже это уже третья авария с химикатами.

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