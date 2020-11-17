Что покажут в театре с 16 по 22 ноября

20 ноября в 18:00 приглашаем на вечер памяти Владимира Высоцкого. Он не вошёл, он буквально ворвался в искусство в начале 60-х годов 20-го века. Голос Высоцкого зазвучал по всей стране. Он не просил, чтобы его слушали, не повторял самого себя, не требовал стадиона. Он был личностью и гражданином.

21 ноября в 11:00 на малой сцене театра состоится драма «Это всё она». После смерти отца в отношениях матери и сына Кости возникли охлаждение и даже враждебность. Пытаясь понять сына, узнать о его интересах, опасаясь за его ориентацию, мать заходит к нему на страничку в «Вконтакте», которую он назвал «Тауэрский Ворон» и подала заявку в друзья под именем девушки «Тоффи». И это общение в интернете позволяет многое узнать о Косте, который раскрывается, как романтичный и умный юноша. С него спадает оболочка агрессии, и он готов для любви…

Спектакль о том, что в виртуальной жизни мы откровеннее, чем в реальности. Мы разучились общаться и только в интернете мы свободны, и можем открыто выражать свои мысли и чувства…

21 ноября в 13:00 приглашаем маленьких зрителей на музыкальную сказку о царе Салтане и прекрасной царевне Лебеди. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», ну а царь со своей свитой проходил мимо и услышал, о чём мечтали девицы. Слова последней из сестёр, о том, что она родила бы сына царю, если бы была царицей, понравилась ему больше всего. И каждая из девиц получила то, о чём мечтала. В результате у царя появилась ткачиха, повариха и жена, которая вскоре родила ему сына. Но, всегда всему мешает зависть, и ткачиха с поварихой, воспользовавшись отсутствием царя, оклеветали царицу, и её с младенцем бросили в море, запрятав в бочку. Но сказки тем и хороши, что в них добро всегда побеждает зло. После всяких приключений царевич со своей мамой-царицей зажили прекрасно, благодаря чудесной царевне Лебеди, которую царевич спас от злого колдуна. Страшный обман сестёр открылся, а царь приехал к своему сыну и жене. Добрая, красивая сказка учит быть справедливыми, добрыми и верить в чудеса.

21 ноября в 18:00 проведите вечер на мелодраматической комедии «Смешанные чувства, или Два старых краба с нежным панцирем». Кристина и Герман, немолоды, три года назад умерла его жена, год тому – её муж. Они хорошо знают друг друга — 30 лет дружили семьями. У детей своя жизнь, которая имеет некоторые точки соприкосновения с жизнью Кристины и Германа. Автор с изящным юмором и любовью к своим героям рассказывает обо всём, что с ними происходит. Это и их боязнь одиночества, которую они скрывают, это их симпатия друг к другу, замаскированная подтруниванием, это и спрятанная внутренняя растерянность, сомнение в себе, в своём решении, это и огромная потребность в любви, которая живёт в каждом человеке, несмотря на возраст. Одним словом, пришёл Герман к Кристине, которая собирается переезжать в другой город, с предложением, обосновав его записанными для памяти в книжечку, четырьмя причинами.

22 ноября в 12:00 маленькие зрители увидят музыкальную сказку «Дом для поросят». Кто не знает известную народную английскую сказку «Про трёх поросят и злого волка»? Её герои пришли к нам на сцену, но несколько иными, чем мы привыкли их видеть.

Пёстрая, неунывающая Сорока принесла в лес весть о том, что появился у них голодный Волк, которого надо бояться. Но простодушные озорные Поросята не сильно испугались, только на всякий случай решили соорудить себе убежища, куда бы можно было убежать. И вот появился Волк! Но, несмотря на голод и дурную славу о нём, он оказался совсем не злым, а элегантным, доверчивым и одиноким. И сразу стало ясно, что Поросятки сумеют его обхитрить и не пострадают от него. А тут ещё в эту ситуацию вписалась Сорока – любительница потанцевать, поговорить со всеми, включая зрителей, и научить, как надо себя вести в разных жизненных ситуациях. И случилось так, что Волк, которому очень хотелось найти друзей, с которыми можно поиграть и даже потанцевать, понял, кто эти друзья!

Вот такая славная история произошла в «тёмно-синем лесу, где трепещут осины»!

22 ноября в 18:00 завершит неделю молодежный драйв «Сиртаки». Жёлтый человечек, изображающий сыр (или как говорит, прикалываясь, администратор в ресторане под названием «Сиртаки» – «сир»), пританцовывает, поднимает людям настроение, знакомится, общается с окружающими, шутит, раздаёт флаеры и мечтает, мечтает, мечтает….Приехала в большой город, чтобы стать артисткой, сниматься в кино. Зарабатывать на жизнь устроилась «зазывалой» — жёлтый человечек раздаёт флаеры. А вокруг море людей, проходящих мимо, работающих в этом же ресторанчике или поблизости и мечтающих, мечтающих, мечтающих… У каждого своя история, свои мечты ( заработать денег, найти свою половину, получить хорошую работу, почувствовать себя нужным кому-то, влюбиться), только одно общее – все хотят быть счастливыми. А это умение – быть счастливым – даётся не каждому. Как научится быть счастливым и возможно ли это вообще? Наверное, наш спектакль об этом. А ещё о человеческом одиночестве — жизнь бежит, торопится, убыстряя темп, как в том знаменитом греческом танце сиртаки. В словаре читаем: «Сиртаки — греческое слово – касание. В этом танце происходит увеличение темпоритма от торжественного, медленного до очень подвижного». Да, человек в большом городе испытывает редкие моменты священного отношения к жизни, понимания происходящего, потому что хочет успеть, догнать, перегнать, схватить, достать… Но наш спектакль ещё и о том, что любая толпа людей, бегущих по улице, теснящихся в метро может стать великолепным ансамблем, слаженно танцующим красивейший танец сиртаки.

Театр готовит так же множество других сюрпризов для своих зрителей. Следите за афишей на официальном сайте учреждения teatr-bobr.by и Вы точно ничего не пропустите.