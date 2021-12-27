Объявлены победители республиканского конкурса «Красота Божьего мира»

22 декабря в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белоруской Православной Церкви под председательством митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось подведение итогов Республиканского конкурса детского творчества, среди воспитанников воскресных школ Белорусского Экзархата – «Красота Божьего мира».

Из более сотни присланных работ были выбраны лучшие. Возраст участников конкурса от 5 до 17 лет. Номинировались работы из Минской, Бобруйской, Гродненской, Гомельской, Молодечненской, Туровской, Пинской, Новогрудской, Слуцкой и Полоцкой епархий.

Список победителей Республиканского конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»

Минская епархия

Карнышева Дарья (5 лет), Воскресная школа Спасо-Евфросиниевского монастыря г.Полоцка;

Лешонок Анастасия (13 лет), Воскресная школа Спасо-Евфросиниевского монастыря г.Полоцка;

Шостак Арина (13 лет), Воскресная школа прихода храма св. ап. Андрея Первозванного г.Минска.

Бобруйская епархия

Евдосеева Марта (8 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Бобруйска;

Пархамович Макар (9 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Кировска;

Качан Ульяна (13 лет), Воскресная школа прихода храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» г. Бобруйска.

Хмелева Анна (13 лет), Воскресная школа прихода храма св. прор. Илии г.Бобруйска;

Евстафьева Дина (15 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Бобруйска.

Полоцкая епархия

Воронова Елизавета (13 лет), Воскресная школа Богоявленского кафедрального собора г. Полоцка.

Новогрудская епархия

Лаборевич Полина (10 лет), ГУО «УПК Вензовецкий детский сад- средняя школа» аг. Вензовец.

Гомельская епархия

Цыганкова Алиса (7 лет), Воскресная школа прихода храма св. ап. Иоанна Богослова д.Берёзки;

Тимошенко Александра (11 лет), Воскресная школа прихода храма Святой Живоначальной Троицы г.п.Лоев;

Исаев Иван (11 лет), Воскресная школа прихода храма св. блгв. князя Александра Невского г.Рогачёва.

Туровская епархия

Баранчук Анастасия (8 лет), Воскресная школа собора св. Архистратига Михаила г. Мозыря;

Вашков Аресний (10 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой, г. п. Копаткевичи;

Скуратовская Алина (15 лет), Воскресная школа собора Казанской иконы Божией Матери г. Калинковичи.

Калитько Мария (11 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, г. п. Копаткевичи;

Шить Анна (4 лет), Воскресная школа прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Мозыря.

Гродненская епархия

Лабынько Павел (5 лет), Воскресная школа Свято-Покровского кафедрального собора г.Гродно;

Кунгурова Яна (12 лет), Воскресная школа прихода храма святой Живоначальной Троицы г.п. Зельва;

Лабынько Елисавета (15 лет), Воскресная школа Свято-Покровского кафедрального собора г.Гродно.

Ковалевская Софья (13 лет), Воскресная школа прихода храма Воздвижения Креста Господня, ГУО «Свислочская детская школа искусств»;

Лысевич Юлия (14 лет), Воскресная школа прихода храма Воздвижения Креста Господня, ГУО «Свислочская детская школа искусств».

Слуцкая епархия

Ломейко Мария (8 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи;

Корбут Кира (9 лет), Воскресная школа прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи;

Тимовец Дарья (11 лет), Воскресная школа прихода храма Воскресения Христова г.Клецка;

Пикулик Виолетта (12 лет), Воскресная школа прихода храма Вознесения Господня г. Копыля.

Молодечненская епархия

Шестакович София (10 лет), Воскресная школа прихода храма святой Живоначальной Троицы г.Мяделя;

Кабан Екатерина (16 лет), Воскресная школа прихода храма святого праведного Иосифа обручника.

По материалам официального портала Белорусской Православной Церкви