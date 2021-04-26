Объявлены победители премии «Оскар» в 2021 году

Сегодня ночью прошла 93-я церемония премии «Оскар». Список номинантов на «Оскар-2021» был по-настоящему необычным для премии. Впрочем, как и весь прошлый год. Из-за коронавирусного локдауна и ограничений кинопрокатной индустрии к гонке за статуэтками впервые допустили фильмы, которые выходили только на стриминговых сервисах – «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Одна ночь в Майами» и «Ма Рейни: Мать блюза».

Полный список победителей «Оскара 2021»:

Лучший фильм

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

Риз Ахмед – «Звук металла»

Чедвик Боузман – «Ма Рейни: Мать блюза»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Энтони Хопкинс – «Отец»

Гари Олдман – «Манк»

Стивен Ян – «Минари»

Лучшая актриса

Виола Дэвис – «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дэй – «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби – «Фрагменты женщины»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Фрэнсис Макдорманд – «Земля кочевников»

Кэри Маллиган – «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер

Томас Винтерберг – «Еще по одной»

Дэвид Финчер – «Манк»

Ли Айзек Чун – «Минари»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Хлоя Чжао – «Земля кочевников»

Эмиральд Феннел – «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова – «Борат 2»

Гленн Клоуз – «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман – «Отец»

Аманда Сайфред – «Манк»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Юн Ё-джон – «Минари»

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн – «Суд над чикагской семеркой»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэниэл Калуя – «Иуда и черный мессия»

Лесли Одом-мл. – «Одна ночь в Майами»

Пол Раджи – «Звук металла»

Лакит Стэнфилд – «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

«Борат 2»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Отец»

«Земля кочевников»

«Одна ночь в Майами»

«Белый тигр»

Лучший оригинальный сценарий

«Иуда и черный мессия»

«Минари»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший иностранный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Еще по одной»

«Лучшие дни»

«Коллектив»

«Человек, который продал свою кожу»

«Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»

«Легенда о волках»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший документальный фильм

«Коллектив»

«Агент-крот»

«Время»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Мой учитель-осьминог»

«Лагерь калек»

Лучший оператор

Шон Боббитт – «Иуда и черный мессия»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Эрик Мессершмидт – «Манк»

Дариуш Вольски – «Новости со всех концов света»

Джошуа Джеймс Ричардс – «Земля кочевников»

Фидон Папамайкл – «Суд над чикагской семеркой»

Лучшие визуальные эффекты

«Любовь и монстры»

«Полночное небо»

«Мулан»

«Айван, единственный и неповторимый»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Довод»

Лучший композитор

«Пятеро одной крови»

«Манк»

«Минари»

«Новости со всех концов света»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»

Лучший монтаж

«Отец»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший дизайн костюмов

«Эмма»

«Манк»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»

«Мулан»

«Пиноккио»

Лучший звук

«Грейхаунд»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Душа»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Нора»

«Гений места»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Если что-то случится, я люблю вас»

«Опера»

«Люди-да»

Лучший короткометражный фильм

«Прощупывание»

«Комната с письмами»

«Подарок»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Два далеких незнакомца»

«Белый глаз»

Лучший короткометражный документальный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Колетт»

«Концерт – это беседа»

«Не делить»

«Отделение голода»

«Любовная баллада для Латаши»

Лучший художник-постановщик

«Отец»

«Ма Рейни: Мать блюза»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Манк»

«Новости со всех концов света»

«Довод»

Лучший грим и прически

«Эмма»

«Элегия Хиллбилли»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Пиноккио»

Лучшая песня

ПОБЕДИТЕЛЬ: Fight for You – «Иуда и черный мессия»