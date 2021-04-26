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Объявлены победители премии «Оскар» в 2021 году

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Объявлены победители премии «Оскар» в 2021 году

Сегодня ночью прошла 93-я церемония премии «Оскар». Список номинантов на «Оскар-2021» был по-настоящему необычным для премии. Впрочем, как и весь прошлый год. Из-за коронавирусного локдауна и ограничений кинопрокатной индустрии к гонке за статуэтками впервые допустили фильмы, которые выходили только на стриминговых сервисах – «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Одна ночь в Майами» и «Ма Рейни: Мать блюза».

Полный список победителей «Оскара 2021»:

Лучший фильм

  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Земля кочевников»

  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

  • Риз Ахмед – «Звук металла»
  • Чедвик Боузман – «Ма Рейни: Мать блюза»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Энтони Хопкинс – «Отец»

  • Гари Олдман – «Манк»
  • Стивен Ян – «Минари»

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис – «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Андра Дэй – «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Ванесса Кирби – «Фрагменты женщины»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Фрэнсис Макдорманд – «Земля кочевников»

  • Кэри Маллиган – «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг – «Еще по одной»
  • Дэвид Финчер – «Манк»
  • Ли Айзек Чун – «Минари»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Хлоя Чжао – «Земля кочевников»

  • Эмиральд Феннел – «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова – «Борат 2»
  • Гленн Клоуз – «Элегия Хиллбилли»
  • Оливия Колман – «Отец»
  • Аманда Сайфред – «Манк»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Юн Ё-джон – «Минари»

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн – «Суд над чикагской семеркой»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэниэл Калуя – «Иуда и черный мессия»

  • Лесли Одом-мл. – «Одна ночь в Майами»
  • Пол Раджи – «Звук металла»
  • Лакит Стэнфилд – «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Борат 2»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Отец»

  • «Земля кочевников»
  • «Одна ночь в Майами»
  • «Белый тигр»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Иуда и черный мессия»
  • «Минари»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Девушка, подающая надежды»

  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший иностранный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Еще по одной»

  • «Лучшие дни»
  • «Коллектив»
  • «Человек, который продал свою кожу»
  • «Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

  • «Вперед»
  • «Путешествие на Луну»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»

  • «Легенда о волках»
  • «Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший документальный фильм

  • «Коллектив»
  • «Агент-крот»
  • «Время»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Мой учитель-осьминог»

  • «Лагерь калек»

Лучший оператор

  • Шон Боббитт – «Иуда и черный мессия»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Эрик Мессершмидт – «Манк»

  • Дариуш Вольски – «Новости со всех концов света»
  • Джошуа Джеймс Ричардс – «Земля кочевников»
  • Фидон Папамайкл – «Суд над чикагской семеркой»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Любовь и монстры»
  • «Полночное небо»
  • «Мулан»
  • «Айван, единственный и неповторимый»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Довод»

Лучший композитор

  • «Пятеро одной крови»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Новости со всех концов света»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»

Лучший монтаж

  • «Отец»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»

  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший дизайн костюмов

  • «Эмма»
  • «Манк»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»

  • «Мулан»
  • «Пиноккио»

Лучший звук

  • «Грейхаунд»
  • «Манк»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Душа»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Нора»
  • «Гений места»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Если что-то случится, я люблю вас»

  • «Опера»
  • «Люди-да»

Лучший короткометражный фильм

  • «Прощупывание»
  • «Комната с письмами»
  • «Подарок»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Два далеких незнакомца»

  • «Белый глаз»

Лучший короткометражный документальный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Колетт»

  • «Концерт – это беседа»
  • «Не делить»
  • «Отделение голода»
  • «Любовная баллада для Латаши»

Лучший художник-постановщик

  • «Отец»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Манк»

  • «Новости со всех концов света»
  • «Довод»

Лучший грим и прически

  • «Эмма»
  • «Элегия Хиллбилли»

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»

  • «Манк»
  • «Пиноккио»

Лучшая песня

ПОБЕДИТЕЛЬ: Fight for You – «Иуда и черный мессия»

  • Hear My Voice – «Суд над чикагской семеркой»
  • Húsavíkt – «Музыкальный конкурс Евровидение»
  • Io Si (Seen) – «Вся жизнь впереди»
  • Speak Now – «Одна ночь в Майами»
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