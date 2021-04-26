Объявлены победители премии «Оскар» в 2021 году

Сегодня ночью прошла 93-я церемония премии «Оскар». Список номинантов на «Оскар-2021» был по-настоящему необычным для премии. Впрочем, как и весь прошлый год. Из-за коронавирусного локдауна и ограничений кинопрокатной индустрии к гонке за статуэтками впервые допустили фильмы, которые выходили только на стриминговых сервисах – «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Одна ночь в Майами» и «Ма Рейни: Мать блюза».
Полный список победителей «Оскара 2021»:
Лучший фильм
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший актер
- Риз Ахмед – «Звук металла»
- Чедвик Боузман – «Ма Рейни: Мать блюза»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Энтони Хопкинс – «Отец»
- Гари Олдман – «Манк»
- Стивен Ян – «Минари»
Лучшая актриса
- Виола Дэвис – «Ма Рейни: Мать блюза»
- Андра Дэй – «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби – «Фрагменты женщины»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Фрэнсис Макдорманд – «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган – «Девушка, подающая надежды»
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг – «Еще по одной»
- Дэвид Финчер – «Манк»
- Ли Айзек Чун – «Минари»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Хлоя Чжао – «Земля кочевников»
- Эмиральд Феннел – «Девушка, подающая надежды»
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова – «Борат 2»
- Гленн Клоуз – «Элегия Хиллбилли»
- Оливия Колман – «Отец»
- Аманда Сайфред – «Манк»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Юн Ё-джон – «Минари»
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн – «Суд над чикагской семеркой»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэниэл Калуя – «Иуда и черный мессия»
- Лесли Одом-мл. – «Одна ночь в Майами»
- Пол Раджи – «Звук металла»
- Лакит Стэнфилд – «Иуда и черный мессия»
Лучший адаптированный сценарий
- «Борат 2»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Отец»
- «Земля кочевников»
- «Одна ночь в Майами»
- «Белый тигр»
Лучший оригинальный сценарий
- «Иуда и черный мессия»
- «Минари»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший иностранный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Еще по одной»
- «Лучшие дни»
- «Коллектив»
- «Человек, который продал свою кожу»
- «Куда ты идешь, Аида?»
Лучший анимационный фильм
- «Вперед»
- «Путешествие на Луну»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»
- «Легенда о волках»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
Лучший документальный фильм
- «Коллектив»
- «Агент-крот»
- «Время»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Мой учитель-осьминог»
- «Лагерь калек»
Лучший оператор
- Шон Боббитт – «Иуда и черный мессия»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Эрик Мессершмидт – «Манк»
- Дариуш Вольски – «Новости со всех концов света»
- Джошуа Джеймс Ричардс – «Земля кочевников»
- Фидон Папамайкл – «Суд над чикагской семеркой»
Лучшие визуальные эффекты
- «Любовь и монстры»
- «Полночное небо»
- «Мулан»
- «Айван, единственный и неповторимый»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Довод»
Лучший композитор
- «Пятеро одной крови»
- «Манк»
- «Минари»
- «Новости со всех концов света»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»
Лучший монтаж
- «Отец»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший дизайн костюмов
- «Эмма»
- «Манк»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Мулан»
- «Пиноккио»
Лучший звук
- «Грейхаунд»
- «Манк»
- «Новости со всех концов света»
- «Душа»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Нора»
- «Гений места»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Если что-то случится, я люблю вас»
- «Опера»
- «Люди-да»
Лучший короткометражный фильм
- «Прощупывание»
- «Комната с письмами»
- «Подарок»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Два далеких незнакомца»
- «Белый глаз»
Лучший короткометражный документальный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Колетт»
- «Концерт – это беседа»
- «Не делить»
- «Отделение голода»
- «Любовная баллада для Латаши»
Лучший художник-постановщик
- «Отец»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Манк»
- «Новости со всех концов света»
- «Довод»
Лучший грим и прически
- «Эмма»
- «Элегия Хиллбилли»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Пиноккио»
Лучшая песня
ПОБЕДИТЕЛЬ: Fight for You – «Иуда и черный мессия»
- Hear My Voice – «Суд над чикагской семеркой»
- Húsavíkt – «Музыкальный конкурс Евровидение»
- Io Si (Seen) – «Вся жизнь впереди»
- Speak Now – «Одна ночь в Майами»