Объявлен конкурсный отбор сценарных заявок к фильмам “Моя Беларусь”

Министерство культуры с Национальной киностудией "Беларусьфильм" и Белорусским союзом кинематографистов по 1 июля проводят конкурсный отбор синопсисов (сценарных заявок) фильмов "Моя Беларусь". Об этом сообщили в Минкультуры.

Цель отбора - поиск оригинальных концепций для создания литературных сценариев и дальнейшего производства фильмов по следующим номинациям: "Полнометражный фильм в игровой форме, отражающий события межвоенного периода и историческое значение воссоединения Западной Беларуси и БССР"; "Полнометражный фильм в игровой форме, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков"; "Полнометражный фильм в анимационной форме, посвященный жизни Всеслава Чародея".

Участниками конкурсного отбора могут быть граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике. Для участия по 30 мая необходимо представить заявку и материалы на электронный адрес Министерства культуры (ministerstvo@kultura.by, 14-04@kultura.by).

Победители получат денежную премию, а также право реализовать поданный синопсис в полноценный литературный сценарий при поддержке организатора конкурсного отбора в 2021-2022 годах.

Подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте Министерства культуры в разделе "Конкурсы и мероприятия".