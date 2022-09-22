Обслуживание, цены, новинки. Итоги работы в сфере торговли за 8 месяцев подвели в Бобруйске

В Бобруйске 21 сентября прошло совещание по итогам работы организаций торговли и услуг за 8 месяцев. В зале собрались руководители предприятий торговли и общественного питания, бытовых услуг города, от которых зависит, чтобы на полках магазинов всегда хватало товаров, чтобы в кафе подавали вкусные блюда из свежих продуктов, чтобы клиенты были довольны прической после стрижки и хорошо отремонтированной обувью. Сегодня в Бобруйске 2905 объектов розничной торговли (магазины, павильоны, торговые центры и рынки) и 1029 субъектов хозяйствования бытового обслуживания. Розничный товарооборот за полугодие составил более 720 млн. рублей.

– В Бобруйске выполняются социальные стандарты по обеспеченности торговых площадей, общедоступных мест в объектах общественного питания, – отметила начальник управления торговли и услуг горисполкома Елена Семенчук. – Большое внимание уделяется дисциплине цен, а именно соблюдению законодательства ценообразования в объектах торговли, и также насыщению товарами отечественных и местных производителей.

На совещании говорили не только о проделанной работе, но и о проблемных вопросах сферы, которые касаются соблюдения правил торговли, санитарного состояния объектов, поддержания порядка и благоустройства прилегающей территории, защиты прав потребителей, несанкционированной торговли, логистики и доставки товаров. Напомнили о работе с обращениями граждан и ведении книги замечаний и предложений, которая должна предоставляться по первому требованию клиента. Озвучили информацию по правонарушениям, которые устанавливают сотрудники УВД в объектах торговли.

После совещания провели дегустацию продукции Бобруйского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», чтобы представители торговых объектов могли увидеть, попробовать и оценить новинки хлебобулочных изделий, печенья и пряников. «Мы сохранили традиции хлебопечения и рецептуры, – рассказал директор предприятия Александр Лубовский. – Сегодня можем предложить покупателю широкий ассортимент натуральной, качественной и вкусной продукции».

– Мы уверены, что наши предприятия торговли будут и в дальнейшем плодотворно сотрудничать с местными поставщиками, чтобы на полках была представлена разнообразная бобруйская продукция, – сказала Елена Семенчук.