Образовательный сериал «Цяпло ў хату за меншую аплату». Серия 4: «Модернизация шаг за шагом Часть 1»

В рамках реализации компонента по тепловой модернизации многоквартирных жилых домов в соответствии с инвестиционным проектом «Расширение устойчивого энергопользования» Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь выполняется Пилотная программа тепловой модернизации в Гродненской и Могилевской областях.

Важный элемент данной Пилотной программы – информационно-образовательная работа, которая будет проводится с жильцами многоквартирных жилых домов области, для формирования перспективных домов и дальнейшей успешной реализации указанной программы. В программе используются современные подходы и информационно-образовательные материалы, разработанные совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и консультантами Всемирного банка.

Одним из таких материалов является образовательный сериал, который содержит 18 серий примерно по 5 минут каждая. В сериале разъясняются финансовый механизм, закрепленный Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», процедуры, льготы, технические особенности энергоэффективного оборудования и другие необходимые детали Пилотной программы.