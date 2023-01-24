Областной этап конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет в Могилеве 25 января. Об этом сообщили в Могилевском обкоме БРСМ.

Мероприятие пройдет на базе Могилевского областного института развития образования. Здесь соберутся почти 60 молодых инноваторов со всего региона, которые представят на выставке свои авторские проекты. Оценивать идеи и их реализацию будет экспертный совет, который сможет дать полезные советы в отношении дальнейшего развития и использования инновационной идеи.

В этом году участники проекта представят свои идеи в десяти номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение" (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия), "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология" (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов), "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество и социальная сфера", "Лучшая бизнес-идея".

Среди проектов областного этапа будут представлены "Грибное лукошко" из Осиповичей, автополив Smart Watering и комплектная установка по очистке и обеззараживанию воздуха Clean air из Могилева. Кроме этого, на конкурсе будут представлены проекты по созданию практичной и экологически безопасной мебели из формованного бумажного волокна, получению из использованного чая и кофейной гущи источников тепловой энергии и многое другое.

Начнется мероприятие с посещения участниками конкурса музейной экспозиции Могилевского областного института развития образования, после этого состоится презентация новаторских идей молодежи региона.