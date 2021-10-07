Областной этап чемпионата по сборке спилс-карт соберет в Могилеве 40 команд

Около 40 команд-участниц со всего региона соберет в Могилеве областной этап чемпионата по скоростной сборке спилс-карт Беларуси. Об этом сообщили в областном комитете БРСМ.

"В состав каждой команды войдут 3 человека, которым предстоит правильно за наименьшее количество времени собрать карту Беларуси, состоящую из магнитных игровых элементов в виде географических границ районов страны, - рассказали в молодежной организации. - Максимальное время сборки не должно превышать 25 минут".

Победители будут определены в нескольких категориях. Так, лучшие будут названы среди команд учащихся общих средних учебных заведений, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, студентов вузов и работающей молодежи.

Мероприятие состоится на площади Единства областного центра.