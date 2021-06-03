Областная конференция “Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны” прошла в Могилеве

Областная конференция «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны» состоялась сегодня на базе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова. Участниками мероприятия стали начальники отделов идеологической работы (культуры) и по делам молодежи горрайисполкомов, руководители общественных организаций Могилевской области, студенты МГУ имени А.А. Кулешова.

В своем выступлении председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк рассказал о типологии геноцида, его формах, которые существовали на этой территории в то время, классификации, подходах к нему в международном праве.

«Есть наработки авторитетных, в том числе, западно-европейских историков, которые, опираясь на серьезные источники, трактуют происходившие события на территории Беларуси – как геноцид, - резюмировал Игорь Александрович. - К сожалению, был период, когда отдельные историки заявляли, что план Ост – фикция, что это сказки советской историографии, а лидеров белорусских нацистов, вроде Фабиана Окинчица, называли «самотнымі барацьбітамі» за белорусскую независимость. Именно поэтому сегодня это становится таким важным и актуальным для всех нас. Потому что когда только в блогосфере уже в 2009 году было больше 650 криптонацистских блогов и сайтов, когда Великая Отечественная война прочитывается в категориях советско-немецкой войны, когда те, кто был на стороне немцев вдруг объявляются героями Беларуси и заявляется, что эта война для нас не была Отечественной, а была гражданской, то мы обязаны показать ту реальную политику, которая проводилась на этих землях и назвать имена тех, кто стал под немецкий флаг, под каким бы лозунгом они это не делали. Сами немцы в своих закрытых документах унизительно называли их «илотами» и никогда не воспринимали их, как равноправных партнеров.Эти преступления не имеют срока давности, поэтому нас ждет много работы.

Про это нужно знать, рассказывать, чтобы люди не пребывали в заблуждении. Абсолютное большинство белорусских граждан, независимо от их этнических корней, были на правильной стороне. Потому что если мы строим национальную сознательность, то здесь есть чем гордится - антинацистское сопротивление, которое практически не имело равных ни в одной стране Европы. И если посчитать в процентном соотношении, что и сделали русские историки, количество Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, то после русских мы занимаем второе место.

Мы должны помнить, что уважающий себя народ не может иметь выборочную концепцию памяти. Эти вещи не могут быть политической кампанией, они должны транслироваться постоянно».

Также по теме конференции выступили и другие эксперты, затронувшие темы расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, деятельности 322-го полицейского батальона в карательных операциях 1941 года, злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в г.Бобруйске и его окрестностях, сожженных территориях Кировского района, роли семьи в сохранении и трансляции исторической памяти белорусов о жертвах фашизма.