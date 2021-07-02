Облачно с прояснениями и до 27 градусов тепла. Погода на 3 июля

В субботу будет облачно с прояснениями. По южной части страны временами ожидаются дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 5-10 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем - 21-27 тепла.