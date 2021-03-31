Облачно с прояснениями и до +19°С. Погода на 1 апреля
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В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами, а по Гродненской и Витебской областям на большей части территории пройдут дожди, по северу - с мокрым снегом. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 3-9. Днем будет плюс 13-19, по северу - 6-12 градусов тепла.
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