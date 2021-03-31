0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Облачно с прояснениями и до +19°С. Погода на 1 апреля

83 0

Облачно с прояснениями и до +19°С. Погода на 1 апреля

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами, а по Гродненской и Витебской областям на большей части территории пройдут дожди, по северу - с мокрым снегом. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9. Днем будет плюс 13-19, по северу - 6-12 градусов тепла.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿