Облачно с прояснениями и до +12°С. Погода на 8 мая

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами, преимущественно по востоку, порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-6 градусов, по юго-востоку - до плюс 9. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.