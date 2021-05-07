Облачно с прояснениями и до +12°С. Погода на 8 мая
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Фотографии: pixabay.com / congerdesign
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами, преимущественно по востоку, порывы будут достигать 15-18 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-6 градусов, по юго-востоку - до плюс 9. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.
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