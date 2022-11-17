Об условиях предоставления услуги круглосуточного ухода в домах-интернатах для пожилых граждан

Порядок помещения граждан в дома-интернаты определен Положением о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 года № 1408 «О специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда» с изменениями и дополнениями.

Решение о предоставлении гражданину специального жилого помещения в домах-интернатах принимается комитетами по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

Гражданин может быть помещен в дом-интернат на постоянной основе, а также для временного, в том числе краткосрочного проживания.

Право на бесплатное помещение в дом-интернат имеют одинокие граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях (старше 65 лет), инвалиды 1 и 2 группы (без учета возраста), утратившие полную или частичную способность к самообслуживанию, нуждающиеся в уходе, помощи, бытовом и медицинском обслуживании.

Граждане, имеющие лиц, обязанных их по закону содержать, или проводившие отчуждение жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности (по договорам дарения, купли-продажи в течение 5 лет), могут быть определены в дом-интернат на платном основании.

Для предоставления специального жилого помещения для постоянного или временного проживания в доме-интернате общего типа, гражданин представляет в территориальный центр по месту жительства следующие документы: паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь); заключение ВКК; выписку из медицинских документов; документы, подтверждающие право на льготы; две фотографии 30 x 40 мм.

Для предоставления специального жилого помещения в психоневрологических домах-интернатах для постоянного проживания документы предоставляет законный представитель или уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства. Дополнительно предоставляются: документ, подтверждающий полномочия законного представителя или уполномоченного должностного лица органа опеки и попечительства; решение суда о признании недееспособным гражданина, определяемого в психоневрологический дом-интернат.

Гражданам, проживающим в домах-интернатах, предоставляется жилое помещение из расчета не менее 7 м² на человека, пятиразовое питание, мягкий инвентарь, согласно установленным нормам, гражданам, находящимся на государственном обеспечении, – одежда и обувь, необходимое бытовое обслуживание (уборка комнаты, стирка и глажение одежды, смена нательного и постельного белья, услуги парикмахера).

В домах-интернатах организован круглосуточный уход, оказывается необходимая медицинская помощь как врачами, так и медицинскими сестрами, отпускаются физиотерапевтические процедуры, проводятся занятия по лечебной физкультуре, работают стоматологические кабинеты. Немало внимания уделяется организации досуга.

Более подробную информацию можно узнать по адресу:Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, кабинет 204 или по телефону 72-83-69.

Работаем с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.