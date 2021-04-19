Об оплате за приватизацию жилых помещений

Управление жилищно-коммунального хозяйства Бобруйского горисполкома информирует граждан, которые производят оплату за приватизацию жилых помещений, что в соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответственность граждан за неисполнение денежных обязательств.

За просрочку платежей подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов (пеня) определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства. Пеня взимается на день уплаты суммы всех средств, кредитору.

Согласно обязательству о погашении суммы доплаты за приобретенную гражданами в собственность квартиру, срок обязательства по уплате очередных взносов наступает не позднее 25 числа, начиная с месяца, следующего после удостоверения договора купли-продажи жилого помещения в нотариальном порядке.

Согласно решению Бобруйского горисполкома от 19 марта 2021г. № 6-24 «О признании утратившим силу решений Бобруйского городского исполнительного комитетаот 28 декабря 2018 г. №27-3 и от 14 января 2020 г. №1-34» контроль оплаты за приватизацию жилых помещений, выдача справки о снятии запрета на занимаемое жилое помещение после полной выплаты гражданами оценочной стоимости квартиры при её приватизации в настоящее время осуществляется главным специалистом управления ЖКХ горисполкома Кокотовой Ириной Витальевной, тел. 68 00 47.

Изменился путь оплаты через ЕРИП:

ЕРИП – недвижимость – приватизация – Бобруйский ГИК - № лицевого счета

В настоящее время в Бобруйском горисполкоме по адресу: пл. Ленина, д.1, каб.608 с гражданами осуществляется сверка платежей по оплате за приватизацию жилых помещений в следующие часы приема: вторник, четверг, пятница с 8-00 до 11-00; понедельник, среда с 16-00 до 20-00.

Для сверки платежей гражданам необходимо предоставить квитанции по оплате за приватизацию квартиры, договор купли-продажи на квартиру, в случае смерти участника приватизации – свидетельство о праве на наследство.